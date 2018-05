0 SHARES Delen Tweet

Michiel Kramer lijkt een nieuwe club te hebben gevonden. Volgens de Telegraaf is hij akkoord met Maccabi Haifa.

De krant bericht op donderdagochtend: “Michiel Kramer vervolgt zijn loopbaan in Israël. Een goed gesprek met trainer Fred Rutten en ’td’ Mo Allach van Maccabi Haifa heeft de spits over de streep getrokken. Kramer meldt zich in het weekeinde met zijn zaakwaarnemer Hakim Slimani in de Israëlische havenstad voor de medische keuring en laatste formaliteiten. Bij Maccabi Haifa ligt een éénjarig contract voor hem klaar.”

Men gaat verder: “De 29-jarige spits was clubloos na zijn korte verblijf bij Sparta. De club uit Rotterdam-West ontbond het contract met Kramer, nadat hij een schorsing voor zeven duels had gekregen voor een trap tegen het hoofd van Alexander Büttner (Vitesse). Omdat Sparta de finaleronde van de play-offs bereikte, heeft Kramer zijn schorsing uitgezeten, waardoor hij in Israël direct inzetbaar is.”