Benfica zit achter een speler van Ajax aan. Volgens het medium Correio da Manhã gaat het om Hakim Ziyech.

Middenvelder Anderson Talisca staat op het punt om te vertrekken voor 35 miljoen euro en naar verluidt heeft de clubleiding in het Estádio da Luz groen licht gegeven om dit geld gelijk te herinvesteren in een vervanger. Dat moet dus de Marokkaan van Ajax worden, al is er concurrentie van ploegen als Borussia Dortmund, AS Roma, Liverpool en Olympique Lyon.

Het is wel duidelijk dat Ziyech gaat vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA, maar het is de vraag of Benfica ook echt tot zijn verbeelding spreekt. Dat weten ze in Portugal echter ook wel en daarom zouden de beleidsbepalers van de grootmacht de spelmaker een vet contract willen voorschotelen. Vooralsnog wordt er echter gewacht op witte rook inzake het vertrek van Talisca.