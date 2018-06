0 SHARES Delen Tweet

Het zou zomaar kunnen dat Jean-Paul Boetius volgend seizoen niet meer in de Kuip te bewonderen is. Het Italiaanse Fiorentina is in de markt voor hem.

Fiorentina is op zoek naar versterking voor de voorste linie, als ondersteuning voor Giovanni Simeone en Federico Chiesa. De Serie A-club dacht aanvankelijk aan Matteo Politano van Sassuolo, maar volgens Tuttosport is zijn komst onhaalbaar gebleken. Zodoende kijkt de leiding verder op de transfermarkt.

Boëtius is één van de meest concrete opties in dit geval. De Feyenoord-aanvaller heeft een grillig seizoen achter de rug in De Kuip, maar zou in Florence een positief rapport hebben opgeleverd. Bovendien lijkt zijn komst haalbaar in het geval van een goed bod.