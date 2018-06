0 SHARES Delen Tweet

De Argentijnse verdediger Lisandro Magallan is al medisch gekeurd door Ajax dus lijkt een overgang bijna rond te zijn. Toch meldt een Argentijns radiostation dat de transfer alsnog op klappen staat.

n de regel is het bijzonder lastig om Zuid-Amerikaanse deals af te ronden, want zaakwaarnemers en clubs willen op het allerlaatste moment nog weleens met aanvullende eisen komen. Zo ook in het geval van Magallán, aldus het medium Radio La Red. De bron stelt dat Boca Juniors niet blij is dat het een groot percentage van de transfersom die het verdient met de verkoop van de stopper moet afstaan aan belastingen, waardoor het financieel gezien opeens niet meer rondkomt.

Te elfder ure zou de clubleiding van de ploeg uit Buenos Aires dan ook aanvullende voorwaarden neergelegd hebben in onze hoofdstad, waardoor het toch nog mis dreigt te gaan. Het is echter onduidelijk of we te maken hebben met betrouwbare informatie. Eerder berichtten media als De Telegraaf en het Algemeen Dagblad nog dat Magallán binnen een paar dagen gepresenteerd zou worden in de Johan Cruijff ArenA. Het is natuurlijk wel zo dat we dat al een paar keer hebben kunnen lezen.