Hirving Lozano kan terugkijken op een topseizoen bij PSV. Dit heeft hem in de belangstelling gespeeld van o.a Everton. Maar zou hij het daar kunnen maken? VI-journalis Marco Timmer is enthousiast.

“Weet je, ik heb hem dit hele seizoen aan het werk gezien. Elke wedstrijd. Als ik manager van een grote Engelse club zou zijn, dan zou ik hem met mijn ogen dicht halen”, aldus de PSV-watcher van VI in gesprek met ESPN. “Hij is zeer goed. Hij heeft een enorme drive, wat je niet vaak ziet in Nederland.”

Timmer kent de Everton-geruchten ook. “Ik denk dat hij geschikt is voor elke ploeg. Voor hem is het goed om te kiezen voor een ploeg onder de absolute top, dus dat zou een juiste keuze zijn. Lozano maakt daar vijftien goals en is daarna klaar voor grotere clubs. Die stap moet hij maken.”

Een goed WK helpt natuurlijk ook. “In dat geval gaan grotere clubs uit de topcompetities zich melden bij PSV.” Timmer kent zijn droomclub. “Hij wil spelen voor Manchester United, dat is zijn droom.”