Lisandro Magallan kon op de valreep ook verkassen naar een club uit Spanje. Een Spaanse grootmacht, naar verluidt FC Sevilla, heeft zich ook voor de Argentijnse verdediger gemeld, maar Magallán heeft onvoorwaardelijk voor een transfer naar Ajax gekozen.

De verdediger is ondertussen wel weer in Spanje. Nadat zijn medische keuring bij Ajax is afgerond, verblijft hij weer bij zijn broer in Madrid. Ajax en Boca Juniors werken ondertussen aan de laatste details van de transfer, zodat Magallán zo goed als zeker volgende week gepresenteerd kan worden.