Dat Hakim Ziyech deze zomer gaat vertrekken bij Ajax lijkt zo goed als zeker. Het Portugese Benfica probeerde onlangs om hem binnen te halen maar dit zag hij niet zitten.

Of in ieder geval: Calciomercato meldt vandaag dat de spelmaker een voorkeur heeft voor de Italiaanse Serie A. Pas als een verhuizing naar Italië geen optie meer is, zou hij andere opties in overweging willen nemen. Kortgeleden werd de international van het Marokkaanse nationale team nog aan AS Roma gelinkt, maar de werkgever van Kevin Strootman en Rick Karsdorp hikt tegen de vraagprijs van de Amsterdammers aan. Directeur spelerszaken Marc Overmars vraagt zo’n 35 miljoen euro.

Benfica heeft dat bedrag binnenkort wel beschikbaar, omdat Anderson Talisca hoogstwaarschijnlijk verkocht wordt. Klaarblijkelijk ziet Ziyech zichzelf echter niet in de Liga NOS spelen… Doet hij het goed op het aanstaande wereldkampioenschap, dan kan het natuurlijk zo zijn dat hij aanbiedingen binnenkrijgt uit hoger aangeschreven competities.