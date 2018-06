0 SHARES Delen Tweet

Eerder werd bekend dat Juventus een poging wil wagen voor Matthijs de Ligt en ook Tottenham Hotspur was voor hem in de markt. Nu lijkt de situatie heel anders te liggen.

Football London meldt plots een heel ander bericht: zij claimen vanuit een inside-bron vernomen te hebben dat Tottenham juist helemaal niet de intentie heeft om deze zomer al een move voor De Ligt te maken. Zelfs niet als Toby Alderweireld gaat vertrekken.

Volgens hen ziet coach Mauricio Pochettino in Davinson Sánchez – Jan Vertonghen een uitstekend centraal duo, terwijl hij de twintigjarige Argentijn Juan Foyth ook niet opzij wil schuiven. “Hij moet nog even wennen aan de Premier League, maar is uiterst talentvol en zal vele mensen nog gaan verrassen”, zei Pochettino al eens over Foyth.

Volgens Football London heeft Pochettino bovendien ook een hoge pet op van Janmaal Lascelles, die een goed seizoen draaide bij Newcastle United. Dus mochten de Spurs toch een extra mandekker willen halen, is hij een goedkopere en makkelijker haalbare optie.