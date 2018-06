0 SHARES Delen Tweet

Ajax en PSV vissen achter het net wat betreft het aantrekken van Rodolfo Pizarro. De middenvelder zal zijn carriere niet gaan vervolgen in de Nederlandse Eredivisie.

Pizarro is namelijk officieel van Chivas Guadalajara naar Monterrey getransfereerd voor het megabedrag van 14,5 miljoen euro. Het is natuurlijk de vraag of de Amsterdammers en de Eindhovenaren op enig moment concreet in de markt zijn geweest voor de speler in kwestie. Mogelijk hadden we slechts te maken met geruchtjes uit de koker van de zaakwaarnemer van de technisch begaafde middenvelder, die op die manier hoopte om de prijs nog wat verder op te drijven. Nu is er in ieder geval duidelijkheid over de toekomst van Pizarro, die dus in de Liga MX actief blijft.