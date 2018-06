0 SHARES Delen Tweet

Hirving Lozano is hot op de transfermarkt. Nog voor het WK wil een Spaanse club doordrukken en hem overnemen van PSV. Volgens het medium ESPN gaat het om Villarreal.

De nummer vijf van de Primera División (die in het aankomende seizoen dus Europa League-voetbal gaat spelen) zou nog voor het wereldkampioenschap een officieel bod gaan neerleggen bij PSV. Speelt Lozano de sterren van de hemel op het prestigieuze eindtoernooi in Rusland, dan wordt hij natuurlijk in één klap tientallen miljoenen euro’s meer waard.

Ook Olympique Lyon, Arsenal, Everton en Valencia hebben hun vizier gericht op de buitenspeler van de landskampioen van de Eredivisie, maar Villarreal lijkt de dans dus te leiden. Het is de vraag of de Spaanse club Lozano wel kan betalen, want de Eindhovenaren willen hoe dan ook flink cashen voor hun stervoetballer. Onlangs liet de aanvaller zelf over zijn toekomst weten: “Als er mogelijkheden zijn om een transfer te maken, zullen we moeten beslissen wat het beste is voor mijzelf en mijn familie, maar nu concentreer ik me op de nationale ploeg.”