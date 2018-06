0 SHARES Delen Tweet

PSV gaat op korte termijn een ervaren kracht verliezen. Volgens diverse Italiaanse media is Santiago Arias hard opweg naar Juventus.

Naar verluidt is De Oude Dame inmiddels bereid om aan de vraagprijs van de Eindhovenaren voor de rechtsback te voldoen. Dat zou betekenen dat de landskampioen van de Italiaanse competitie liefst 13 miljoen euro overmaakt op de rekening van PSV. Binnenkort zou Arias al naar Turijn vliegen voor een medische keuring, maar mogelijk wordt de transfer pas na het wereldkampioenschap in Rusland afgerond. De vleugelverdediger behoort natuurlijk tot de selectie van Colombia en kan niet zomaar vrij nemen.

Het is algemeen bekend dat de clubleiding in het Philips Stadion al weet wie Arias moet gaan vervangen. Men is nu al een tijdje in onderhandeling met Manchester City over de overstap van Angeliño naar de lichtstad van Nederland. De betrokken partijen zouden al bijna een akkoord gevonden hebben.