Gisteren ging het gerucht rond in de media dat Ajax een oogje zou hebben op Marouane Fellaini. De Rode Duivel is transfervrij en kan dus gaan en staan waar hij wil, maar zal wel het een en ander op moeten geven bij een transfer naar Amsterdam.

Volgens Calciomercato is het namelijk wel duidelijk dat de controleur genoegen zal moeten nemen met een jaarsalaris dat het niet bij zijn huidige loon haalt. Op Old Trafford verdient de Belg liefst 90.000 euro per week, wat neerkomt op een jaarloon van bijna 5 miljoen euro. Het salarisplafond van de Eredivisie-topclub ligt vele malen lager, maar in de Nederlandse competitie zou Fellaini wel elke week in actie komen. Volgens de bovengenoemde bron is dat laatste (speeltijd) het belangrijkste wapen van Ajax in de onderhandelingen.

Volgens de laatste geruchten uit Engeland en Italië zou het ook zo kunnen zijn dat directeur spelerszaken Marc Overmars de middenvelder een enorme tekenbonus biedt, zodat het salaris dat hij mist wat wordt goedgemaakt. Dat kan de beleidsbepaler zich wel veroorloven, want Fellaini is transfervrij.