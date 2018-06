0 SHARES Delen Tweet

Al maandenlang is de geruchtenstroom op gang wat betreft de toekomst van Matthijs de Ligt. Clubs als Juventus, Manchester City, Bayern Munchen en FC Barcelona dingen allemaal naar zijn handtekening.

Volgens Tuttomercatoweb is het nu wéér raak. Het Italiaanse medium meldt, voor wat het waard is, dat directeur voetbalzaken Txiki Begiristain zich officieel bij de Amsterdammers gemeld heeft voor De Ligt. De landskampioen van de Premier League zou een bedrag van 60 miljoen euro uitgebracht hebben op de jonge centrumverdediger van het Nederlands elftal, wat dus betekent dat de Engelsen aan de vraagprijs van directeur spelerszaken Marc Overmars willen voldoen.

Het is onduidelijk of oefenmeester Josep Guardiola na de zomer al beschikking wil hebben over de diensten van de stopper. Een andere optie voor City lijkt namelijk kopen en gelijk een jaartje aan Ajax verhuren. Daarover liet De Ligt onlangs zelf weten: “Of dat voor mij een optie is? Daar heb ik eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. Perr Schuurs was gekocht door Ajax, maar speelde nog een half jaar voor Fortuna Sittard. En Phillip Sandler met Manchester City en PEC Zwolle idem dito. Dan krijg je toch aandacht die je misschien liever niet hebt.”