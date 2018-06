0 SHARES Delen Tweet

PSV gaat vandaag het gesprek aan met linksback Angelino. Dit weet het Eindhovens Dagblad te melden. De Eindhovenaren willen hem graag losweken van Manchester City. Het verschil tussen vraag en aanbod zou inmiddels al niet groot meer zijn.

‘De zaakwaarnemer heeft hoop dat een transfer op tamelijk korte termijn rondkomt, al lijkt komend weekend nog niet haalbaar. De vorig jaar bij NAC actieve Angeliño is op dit moment zelf nog op vakantie’, aldus het ED. ‘PSV wilde in eerste instantie ongeveer 5 miljoen euro betalen en moet daar overheen, of moet dulden dat ‘City’ bij een toekomstige transfer flink mee kan snoepen.’

Angelino zelf wil graag naar PSV, en komt er zeer vermoedelijk ook wel uit. Geruchten over interesse van Everton zijn volgens de genoemde krant niet waar.