Ajax heeft een officiele aanbieding neergelegd voor een Oranje-International. Volgens het medium ESPN gaat het om Daley Blind. De international van het Nederlands elftal heeft echter nog wat andere opties.

ELF Voetbal Magazine bericht op vrijdagmorgen: “Daley Blind staat voor een afscheid bij Manchester United. Drie clubs hebben zich reeds gemeld om de 28-jarige verdediger deze zomer over te nemen. Internazionale, AS Roma en ook zijn vorige werkgever Ajax. Dat weet ESPN te melden. Blind ligt nog een jaar vast op Old Trafford, maar de kans lijkt miniem dat de Amsterdammer deze termijn uitdient. Zo haalde de Engelse topclub woensdag het Portugese talent Diogo Dalot binnen. De huidige backs Antonio Valencia en Ashley Young blijven, terwijl Timothy Fosu-Mensah and Axel Tuanzebe terugkeren van hun huurperiodes.”

Men gaat verder: “Blind gaf eerder al aan een vertrek niet uit te sluiten. De 54-voudig Oranje-international verliet Ajax in augustus 2014 voor ruim 17,5 miljoen euro. Een terugkeer naar vier jaar is dus mogelijk. Normaliter lijken Internazionale en AS Roma meer realistische bestemmingen. Roma heeft ook intensieve belangstelling voor Ajacieden Hakim Ziyech en Justin Kluivert.”