0 SHARES Delen Tweet

Justin Kluivert verruilt Ajax voor het Italiaanse AS Roma. Volgens het medium Voetbal International is de deal zo goed als rond. De Romeinen betalen een bedrag van 18 miljoen euro voor de pas 18-jarige winger.

Ajax en AS Roma zijn het eens geworden over de voorwaarden van deze transfer. VI schrijft: “Kluivert, die in zijn directe omgeving al enige tijd liet weten helemaal zeker te zijn van een transfer naar AS Roma, zal in de Italiaanse hoofdstad een verbintenis voor vijf jaar tekenen.

Meerdere clubs toonden interesse, maar AS Roma was al snel concreet en heeft nu dus beet. Mogelijk krijgt de aanvaller nog gezelschap van Hakim Ziyech. VI schrijft namelijk: “De 25-jarige Marokkaanse middenvelder, die ondanks een doorlopende verbintenis tot medio 2021 de afspraak met de clubleiding heeft om deze zomer te vertrekken, staat al langere tijd bovenaan het wensenlijstje van AS Roma. Ziyech kan eveneens een verbintenis voor vijf jaar tekenen. Als de clubs eruit komen, is de verwachting dat de creatieve middenvelder na het WK de transfer rondmaakt.”