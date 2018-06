0 SHARES Delen Tweet

AZ neemt een verdediger over van Ajax. De 21-jarige linksback Mauro Savastano heeft namelijk een meerjarig contract ondertekend bij de Alkmaarders.

Savastano sloot al op achtjarige leeftijd aan bij Ajax, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan Go Ahead Eagles. Bij AZ sluit hij aan bij de beloftes, die ook in de Jupiler League actief zijn. “Ik ben een aanvallende linksback die graag mee opkomt en een goede voorzet in huis heeft. Verder heb ik snelheid en kan ik mijn tegenstander uitschakelen. Want dankzij mijn Italiaanse roots heb ik ook mijn verdedigende kwaliteiten. Ik kijk ernaar uit om mezelf te laten zien in het AZ-shirt”, stelt Savastano zichzelf voor op de clubwebsite.

Directeur Max Huiberts reageert: “Mauro heeft alle Nederlandse jeugdteams doorlopen en kan op meerdere posities in de verdediging spelen. Wij zien hem echt als linkervleugelverdediger. Wij zijn heel blij met zijn komst en hopen dat de potentie die Mauro heeft er bij AZ uit gaat komen.”