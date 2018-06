0 SHARES Delen Tweet

Volgens de Italiaanse media speelt Justin Kluivert volgend seizoen voor AS Roma. Met de transfer zou 20 miljoen euro gemoeid zijn.

Ajax heeft telkens aangegeven de aanvaller niet zomaar te willen laten gaan. Inmiddels worden er echter grove bedragen over tafel gesmeten, waarvoor de jonge aanvaller niet te houden is. Ajax heeft een bod van tien miljoen euro afgeslagen, maar nu is er een nieuw bod van liefst twintig miljoen euro dat bereikt kan worden door diverse bonussen. Ook krijgt Ajax nog een percentage van een toekomstige verkoop.

De negentienjarige Kluivert is zelf al akkoord voor een contract van vijf jaar met een jaarlijkse vergoeding van 1,4 miljoen euro. De aanvaller is bij Ajax dit seizoen echt doorgebroken, nadat hij het seizoen nog op de bank begon. Zijn niveau was echter nog wel erg grillig.