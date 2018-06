0 SHARES Delen Tweet

Dat Hakim Ziyech gaat vertrekken bij Ajax is zog goed als zeker. Als zijn vervanger zouden de Amsterdammers een speler van Chelsea moeten gaan halen. Namelijk MAson Mount, die afgelopen seizoen op huurbasis voor Vitesse speelde.

Technisch directeur Marc van Hintum van de Arnhemmers vertelt in gesprek met de Gelderlander: “Wij hebben mogen genieten van een geweldig talent. Bij Ajax lopen op het middenveld geen betere spelers, hoor. Nee, ook Ziyech niet. Mason heeft alles. De actie, het loopvermogen, tactisch vernuft, techniek, diepgang en dynamiek. Hij kan druk zetten en heeft scorend vermogen. Hij kan zelfs koppen. Hij heeft de juiste mentaliteit én hij is intelligent. Alle voorwaarden voor een topcarrière, en dan gaat het echt over de wereldtop, zijn aanwezig.”

Van Hintum geeft toe dat Mount ook mindere periodes heeft gekend, maar wijst naar de stage die de spelmaker onlangs mocht lopen bij het Engelse nationale team. “Dat was wel waanzinnig, hoor. Mason heeft zich dit seizoen bij Vitesse echt in de kijker gespeeld. Ja, dat is ook een compliment aan Vitesse én de Eredivisie.”