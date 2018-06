0 SHARES Delen Tweet

De nieuwe club van Tonny Vilhena lijkt al bekend te zijn. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde TuttoMercatoWeb gaat de Feyenoord naar Inter Milan.

Zijn zaakwaarnemer zelfs al met een delegatie van Inter Milan, dat zijn middenveld maar wat graag wil versterken met de linkspoot van Feyenoord. Dat zou zijn gebeurd in Amsterdam.

De insteek van de Milanezen was het definitief overtuigen van ‘kamp-Vilhena’ om voor vijf jaar bij de club te tekenen. De Oranje-international zou echter meer ijzers in het vuur hebben. Het genoemde medium schrijft dat er in de komende dagen al witte rook verwacht wordt.