0 SHARES Delen Tweet

Mocht Hirving Lozano deze zomer vertrekken bij PSV dan weten ze al wie zijn vervanger moet worden. Dit moet Standard-winger Junior Edmilson worden.

La Dernière Heure weet dat er bijzonder veel interesse is in de smaakmaker van afgelopen seizoen. Vanuit Engeland hebben promovendi Wolverhampton Wanderers en Fulham, en middenmoter West Ham United hun oog laten vallen op de flankaanvaller. Vanuit de Serie A zijn Fiorentina – dat hem twee keer kwam bekijken in België – Sassuolo en Genoa geïnteresseerd.

De interesse groeit nog met de week, want ook enkele Franse clubs azen op Edmilson. En dan is er dus ook nog PSV, dat mogelijk op het vinkentouw zit. Bovendien werd ook FC Porto al eens gesuggereerd.

Standard hoopte Edmilson nog een jaar te houden en wilde zijn contract openbreken met een flinke salarisverhoging, maar de speler heeft zijn zinnen gezet op een topcompetitie.