De transfer van Justin Kluivert van Ajax naar AS Roma is nog niet definitief rond. Beide partijen zouden nog ruzien over een bepaalde clausule.

Naar verluidt zijn de beide partijen een transfersom van 18 miljoen euro overeengekomen inclusief bonussen. Kluivert zelf is er ook wel uit met de werkgever van Kevin Strootman en Rick Karsdorp en gaat 1,4 miljoen euro per jaar verdienen in Stadio Olimpico. Op dit moment onderhandelen Ajax en Roma echter nog over een doorverkoopclausule. Naar verluidt willen de Amsterdammers flink cashen bij een eventuele toekomstige transfer van de vleugelspits en zien de Italianen dit niet helemaal zitten.

Desondanks weet de bovengenoemde bron dat de verwachting is dat we na het weekend snel witte rook zullen zien boven de hoofdstad van Italië. Eerder konden we al lezen dat Kluivert zijn vakantie op Ibiza afgebroken had om de puntjes op de i te zetten wat betreft zijn geplande verhuizing naar Rome.