Hirving Lozano is in beeld om een absolute ster op te volgen bij een club uit de Premier League. Naar verluidt gaat het om Leicester City dat een opvolger zoekt voor Riyad Mahrez.

Everton werd recentelijk al genoemd. Niet verwonderlijk, want technisch manager Marcel Brands haalde hem een jaar geleden zelf naar PSV en zwaait inmiddels de scepter in Liverpool.

Volgens Agent Bepe zijn er meerdere Premier League-clubs in hem geïnteresseerd. Ook Leicester City zou de Mexicaanse aanvaller willen inlijven. The Foxes dreigen sterspeler Riyad Mahrez voor veel geld kwijt te raken aan Manchester City en de eventuele opbrengst moet mogelijk benut worden om Lozano in te lijven.