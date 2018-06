0 SHARES Delen Tweet

Eerder werd bekend dat Karim El Ahmadi zich in de belangstelling mag heugen van het Franse Toulouse en nu is daar ook de nieuwe club van Marcel Keizer bijgekomen. Namelijk Al Jazira.

Waar de mogelijke transfersom voor 3 miljoen euro voor Toulouse een obstakel kunnen blijken, daar zal de club uit Dubai minder moeite ondervinden om dat bedrag op tafel te leggen.

Een mogelijk voordeel voor Al Jazira is de aanwezigheid van Marcel Keizer. De trainer is kortgeleden aangesteld bij deze club, maar het is onduidelijk of zij ook concreet worden. El Ahmadi liet eerder al weten pas na het WK te willen nadenken over diens toekomst.