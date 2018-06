0 SHARES Delen Tweet

De kans is aanwezig dat Jorrit Hendrix deze zomer een mooie transfer gaat maken. Volgens het medium La Gazetta Dello Sport is Fiorentina in de markt voor hem.

De nummer acht van de Italiaanse competitie van het afgelopen seizoen wil zijn selectie versterken en is wat dat betreft klaarblijkelijk uitgekomen in de Eredivisie. Eerst werd La Viola al in verband gebracht met Amin Younes van Ajax en Jean-Paul Boëtius van Feyenoord, maar nu is Hendrix dus aan de beurt. De bovengenoemde bron weet niet wat Fiorentina precies wil betalen voor zijn doelwit, maar wijst naar het feit dat de middenvelder nog maar twee jaartjes vastligt in het Philips Stadion.

Een vertrek van Hendrix zou best een hard gelag zijn voor PSV, omdat doelwit Marco van Ginkel nog van Chelsea is en ook Gastón Pereiro nadenkt over een uittocht uit Eindhoven. Het is onbekend of de hoofdrolspeler in dit verhaal ook daadwerkelijk wil vertrekken uit de lichtstad van Nederland.