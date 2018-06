0 SHARES Delen Tweet

Er lijkt momenteel een grote uitloop gaande bij Ajax. Justin Kluivert en Hakim Ziyech zijn opweg naar AS Roma en ook aan Matthijs de Ligt wordt er hevig getrokken. Daarnaast strijden Barcelona, Manchester City en Paris Saint-Germain nog eens om Frenkie de Jong. De Telegraaf rept van twee inkomende transfers die afgerond moeten worden.

Allereerst is Lisandro Magallán nog altijd niet officieel eigendom van de Amsterdammers. Wat de Argentijn betreft ligt er een akkoord op tafel met Boca Juniors, maar die club wil graag een vervanger aantrekken alvorens men groen licht zal geven voor het vertrek van de centrumverdediger. Het is de verwachting dat dat deze week nog wel gaat gebeuren: Magallán is natuurlijk al medisch gekeurd in de Johan Cruijff ArenA en dus kan het heel erg snel gaan.

Daarnaast wijst de krant wederom naar de interesse voor Dusan Tadic van Southampton. Het begint er meer en meer op te lijken dat Ajax al zijn pijlen richt op een samenwerking met de international van Servië. Of dat slim is zal de toekomst moeten uitwijzen, maar de oud-speler van FC Groningen en FC Twente is in ieder geval een heel dure optie. Naar verluidt vragen de Saints meer dan 15 miljoen euro voor zijn diensten… en de multifunctionele voetballer zelf wil ook een flinke duit verdienen.