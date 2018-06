5 SHARES Delen Tweet

Ajax hoopt de selectie deze zomer een impuls te geven met de komst van een speler van Internazionale. Volgens het medium Tuttosport gaat het om de 19-jarige aanvaller Andrea Pinamonti.

De in 1999 geboren aanvaller is gelinkt aan Sassuolo, maar verkast volgens de meest recente berichtgeving mogelijk naar Nederland. Ajax zou belangstelling tonen voor Pinamonti. Zaakwaarnemer Mino Raiola wil hem wekelijks laten spelen en ziet uitgerekend na het waarschijnlijke vertrek van Justin Kluivert in de Amsterdammers een prima optie.

De mogelijke transfer van Pinamonti zou opvallend zijn. Ajax beschikt in Kasper Dolberg, Klaas-Jan Huntelaar en Kaj Sierhuis immers al over drie spitsen en dan te bedenken dat Mateo Cassierra in principe na een jaar weer terugkeert in de hoofdstad. Het is dan ook niet duidelijk welke rol Ajax voor hem weggelegd ziet.