Ajax kan weer een flinke zak geld tegemoet zien. Grootmachten Barcelona en Paris Saint-Germain strijden namelijk om een speler van de Amsterdammers. Het gaat om Frenkie de Jong.

Volgens diverse Spaanse media wordt de interesse van Manchester City en Paris Saint-Germain voor de 21-jarige middenvelder met de dag concreter. De landskampioen van de Ligue 1 zou binnenkort al een aanbieding neer willen leggen bij de clubleiding van de Amsterdamse Eredivisie-topclub en de steenrijke Parijzenaars kennende, kan de financiële afdeling in de Johan Cruijff ArenA alvast beginnen met watertanden.

Barcelona lijkt maximaal 40 miljoen euro over te hebben voor de handtekening van De Jong, maar als de Citizens en Paris Saint-Germain zich ermee gaan bemoeien kan dat bedrag natuurlijk nog veel verder oplopen. Vermoedelijk is er in onze hoofdstad zelfs uitzicht op een recordtransfer. In dat geval zal er meer betaald moeten worden voor de smaakmaker dan de ongeveer 42 miljoen euro die Davinson Sánchez opleverde. Voor dat bedrag ging de Colombiaanse stopper naar Tottenham Hotspur.