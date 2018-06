0 SHARES Delen Tweet

Bij Feyenoord moet hij het vaak doen met een reserverol maar op het WK wordt er veel van hem verwacht. De BBC stelt de Feyenoorder namelijk als volgt voor: “Tapia is een rijzende ster. Hij is veelzijdig en geschoold in het Nederlands voetbal bij FC Twente en nu in dienst van Feyenoord.” De boulevardkrant The Sun is het daarmee eens. “Tapia wordt door velen beschouwd als de toekomstige aanvoerder van Peru, aangezien hij nu al één van de grootste namen in de kleedkamer is.”

Het blad gaat verder: “Hij is een box-to-box middenvelder en heeft een uitstekende tackle. Tapia zal essentieel zijn voor Peru op dit WK.” De middenvelder zou overigens al een tijdje in de belangstelling van Valencia staan, al is het de laatste tijd een beetje stilletjes geworden wat betreft deze interesse. Het is echter niet uitgesloten dat de ploeg uit de sinaasappelstad van Spanje zich na het wereldkampioenschap bij De Kuip meldt.