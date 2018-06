0 SHARES Delen Tweet

Ajax zal het nieuwe seizoen beginnen met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Deze staat voor zaterdag 11 augustus op de planning. Indien Ajax voorrondes van de Europa League speelt, zal deze echter verplaatst worden naar zondag 12 augustus.

Op zaterdag 18 augustus volgt dan een uitwedstrijd tegen VVV Venlo, terwijl weer een week later FC Emmen op zaterdag 25 augustus naar Amsterdam komt.

De eerste topper volgt op zondag 23 september in Eindhoven tegen PSV, terwijl op 28 oktober de Klassieker tegen Feyenoord op het programma staat in de Johan Cruijff ArenA. Op 27 februari volgt dan de wedstrijd tegen Feyenoord in Rotterdam, terwijl op zaterdag 31 maart Ajax – PSV op het programma staat.