Dat Hakim Ziyech zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld voor Ajax is wel duidelijk maar zijn nieuwe werkgever is nog niet bekend. Al lijkt dit toch het Italiaanse AS Roma te gaan worden.

Volgens Pagine Romaniste naderen AS Roma en Ajax elkaar in de onderhandelingen. De Giallorossi zouden een bod van tussen de 30 en 32 miljoen euro hebben gedaan, met 6 miljoen euro aan aanvullende bonussen. Mogelijk resulteert dat al op zeer korte termijn in een deal tussen beide clubs.

Die gesprekken op bestuurlijk niveau zijn bepalend voor de toekomst van Ziyech. De creatieve middenvelder is namelijk zelf al akkoord over een transfer naar AS Roma. Hij kan in Rome voor vijf jaar tekenen voor een jaarsalaris van 3,2 miljoen euro.