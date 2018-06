0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord heeft flankspeler Bilal Başaçıkoğlu verkocht aan het Turkse Kayserispor. Met de transfer zou een miljoen euro zijn gemoeid. Bovendien heeft Feyenoord een doorverkooppercentage weten te bedingen, waardoor Feyenoord bij een toekomstige transfer ook nog mee kan profiteren.

Başaçıkoğlu kwam in 2014 voor 3,5 miljoen euro over van SC Heerenveen, maar wist in De Kuip nooit door te breken.