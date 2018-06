0 SHARES Delen Tweet

Een opvallend nieuwtje vandaag. In het programma ‘Bij Andy in de auto’ werd er gesproken over interesse van Ajax in Manchester United-speler Tomothy Fosu-Mensah. De speler zelf zou ook open staan voor een overgang naar Amsterdam.

De multifunctionele stopper stelt wel voorop: “Ik heb nu geen aanbiedingen ontvangen. Ik houd natuurlijk al mijn opties open. Ik vind de Premier League echt fijn. Ik heb afgelopen seizoen in de Premier League gespeeld…het liefst speel ik gewoon daar. Maar je weet het nooit.” De vermeende interesse van Ajax wil hij bevestigen noch ontkennen, maar Fosu-Mensah zegt wel: “Ajax is ook echt gewoon een mooie club.” Van der Meyde weet dat Manchester United ongeveer 15 miljoen euro voor het ‘doelwit’ van de Amsterdammers wil hebben.

In het afgelopen seizoen werd de verdediger uitgeleend aan Crystal Palace, zodat hij speelminuten kon maken, op Old Trafford is hij immers optie zoveel. Mag hij nu weer op zoek naar een tijdelijke werkgever? “We moeten duidelijke afspraken gaan maken. Ik heb nog een contract tot 2020 met een optie voor een extra jaar. Veel spelen is belangrijk, dus ik moet keuzes gaan maken.”