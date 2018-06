2 SHARES Delen Tweet

Louis van Gaal is kandidaat om de nieuwe trainer van Fenerbahce te worden. Dit weten diverse Turkse media te melden. Verrassend is dat hij Dirk Kuyt zou willen meenemen naar de club om daar zijn assistent te worden.

Of het gerucht betrouwbaar is is nog maar de vraag. Maar verrassend is het wel. Wordt uiteraard vervolgt.