PSV wil een serieuze poging wagen om een aanvaller van Juventus over te nemen. Het gaat om Moise Kean. Hij zou 20 miljoen euro moeten kosten en de Eindhovenaren zijn zeer geinteresseerd.

Het hierboven genoemde transferbedrag gaat de landskampioen van de Eredivisie natuurlijk nooit betalen, maar in het Philips Stadion weet men wel dat De Oude Dame concrete interesse heeft om aan de slag te gaan met Santiago Arias. Bovendien zou de topclub uit Turijn zich coulant kunnen opstellen dat PSV het toestaat dat er een terugkoopclausule vastgelegd wordt in het contract van de spits in de lichtstad van Nederland. In dat geval zou Juventus hem terug naar Italië kunnen halen voor het vaste bedrag van 25 miljoen euro.

Er zijn nog veel mitsen en maren in dit verhaal, maar La Gazzetta dello Sport gelooft heilig dat het rond kan komen tussen PSV en de kampioen van de Serie A. Het is natuurlijk wel de vraag waar Kean moet spelen in Eindhoven, aangezien men daar ook de beschikking heeft over Luuk de Jong, Steven Bergwijn, Hirving Lozano en Maximiliano Romero.