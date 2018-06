0 SHARES Delen Tweet

Ajax is geenzins van plan om Frenkie de Jong van de hand te doen. Mochten clubs een poging voor hem doen dan is de vraagprijs 50 miljoen euro. O.a FC Barcelona en Manchester City zijn in hem geinteresseerd.

Het Catalaanse dagblad schrijft op woensdagmorgen dat directeur spelerszaken Marc Overmars aangegeven heeft dat de jonge spelmaker 50 miljoen euro kost. In principe wil de Amsterdamse Eredivisie-topclub niet verkopen, maar op een gegeven moment is een speler als De Jong niet meer in de Johan Cruijff ArenA te houden.

De verwachting is zo langzamerhand dat de nummer twee van de Eredivisie van het afgelopen seizoen flink gaat cashen in de transferzomer. Daar staat tegenover dat oefenmeester Erik ten Hag wel erg weinig goede spelers overhoudt. Justin Kluivert gaat naar AS Roma voor 17 tot 20 miljoen euro, waar ook Matthijs de Ligt openstaat voor een nieuwe stap. De centrumverdediger moet een bedrag van 60 miljoen euro opbrengen.