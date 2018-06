0 SHARES Delen Tweet

Veel supporters van Ajax hebben weinig vertrouwen meer in de trainer Erik Ten Hag. Verschillende spelers willen weg omdat ze geen vertrouwen hebben in oefenmeester Erik ten Hag, die bereid is om ‘stoorzenders’ te laten gaan. De supporters van de Amsterdammers zijn er al helemaal klaar mee.



Kijk hieronder naar enkele tweets van supporters die er helemaal klaar mee zijn.

Ten Hag……jij bent de zwakste schakel….tot ziens! Je maakt onze club kapot, mafkees — Maurice Gerrits (@DJMainstream1e) 14 juni 2018

Ik ben liever bereid van Hag te laten gaan. In plaats van de beste spelers.

Johan Cruijff number fourteen For ever — Frank Lageschaar (@FLageshaar) 14 juni 2018

Als spelers willen vertrekken vanwege de trainer dan heeft Ajax een probleem. In het verlengde ervan is de kans groot dat Ajax bij niet kwalificeren voor CL en/of EL Ten Hag zal ontslaan — Passie Voor Ajax (@PassieVoorAjax) 14 juni 2018