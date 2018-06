0 SHARES Delen Tweet

Mocht het FC Barcelona niet lukken om Frenkie de Jong los te weken bij Ajax dan zetten ze in op een Russische speler.

Blijkt De Jong definitief onhaalbaar voor Barcelona, dan stelt de topclub zijn vizier scherp op Aleksandr Golovin van CSKA Moskou. De middenvelder speelt op dit moment in de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap 2018 tussen Rusland en Saoedi-Arabië en gaf de assist op het eerste doelpunt van Yuri Gazinskiy. Het is onbekend wat CSKA precies vraagt voor zijn 22-jarige sterspeler, maar de verwachting is dat hij ook niet goedkoop zal zijn.