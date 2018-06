0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord zal bijna een miljoen euro overhouden aan het WK. Dit weet Voetbal International te melden.

Per dag dat een speler afwezig is, geeft de FIFA een vergoeding van 8.530 dollar. Dat begint twee weken voor de openingswedstrijd en stopt op de dag dat het land is uitgeschakeld.

De FIFA verspreid het geld echter wel over de clubs waar de spelers twee jaar voorafgaand aan het WK actief was. Feyenoord moet het geld voor Sofyan Amrabat delen met FC Utrecht. In totaal zal Feyenoord minstens 1,1 miljoen dollar overhouden aan het WK, omgerekend 930.000 euro.