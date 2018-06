0 SHARES Delen Tweet

FC Barcelona heeft concrete interesse in Frenkie de Jong. Ajax is bereid om te praten over een transfer maar wil wel een transfersom van rond de 50 miljoen euro voor hem ontvangen.

De Spaanse krant El Mundo Deportivo heeft vandaag op zijn voorpagina een plekje ingeruimd voor Frenkie de Jong. In het artikel verderop wordt gesuggereerd dat FC Barcelona ervan overtuigd is dat de middenvelder inmiddels voor ‘nog maar’ 25 miljoen euro op te pikken is. De vraagprijs van Ajax zou gehalveerd zijn doordat De Jong zelf zijn vertrekwens kenbaar gemaakt zou hebben. Bovendien wil coach Erik ten Hag spelers die per se weg willen, ook niet in zijn selectie