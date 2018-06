0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord City ken vele voorstanders en tegenstanders. En de tegenstand zal nu alleen maar toenemen omdat de voorstanders zich makkelijk rijk gerekend zouden hebben.

Vrijdag is een rapport verschenen waarin harde conclusies worden getrokken. Voetbal International citeert de slotconclusie van Dr. Tsjalle van der Burg, docent economie aan de Universiteit Twente: “Het stadionplan van Feyenoord is te ambitieus en kan club en gemeente grote schade opleveren.”

Feyenoord hoopt met een nieuw stadion de achterstand op Ajax en PSV goed te maken, maar volgens dit rapport is dat onwaarschijnlijk. Sterker nog: de kans is zelfs groot dat het stadion een faillissement tegemoet gaat. Van der Burg pleit als Feyenoord-supporter zelf voor vernieuwbouw.

Van der Burg legt uit: “Door voor het Maasstadion in plaats van vernieuwbouw te kiezen, verliest Feyenoord per saldo meer dan 200 miljoen euro, plus nog eens de onbekende, maar mogelijk hoge financiële waarde van de traditie en de sfeer van De Kuip. Hier is sprake van geldverspilling.”