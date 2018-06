0 SHARES Delen Tweet

Het ziet ernaar uit dat PSV spoedig opzoek moet gaan naar een nieuwe trainer. Phillip Cocu zou namelijk voor een vertrek staan naar Fenerbahce.

Voetbal International schrijft op vrijdagavond: “Zodra Phillip Cocu zijn handtekening heeft gezet bij Fenerbahçe, wordt Mark van Bommel de nieuwe trainer van PSV en de verwachting is dat hij Bert van Marwijk aan zijn zijde krijgt met een rol binnen de technische staf. Beiden zijn nu actief als assistent en bondscoach van het Australische nationale elftal tijdens het WK in Rusland, maar zullen daarna dan bij PSV aan de slag gaan als opvolger van Cocu die momenteel de laatste plooien gladstrijkt met Fenerbahçe. De Turkse topclub heeft de trainer van PSV aan het twijfelen gebracht. Cocu is na vier seizoenen toe aan een nieuwe uitdaging, maar wachtte op de juiste kans.”

Het blad gaat verder: “Van Bommel geldt intern bij PSV al heel lang als de ideale kandidaat voor het hoofdtrainerschap. Hij bouwde zijn carriere zorgvuldig op, trainde afgelopen seizoen PSV Onder-19 met wie hij kampioen werd en assisteerde Van Marwijk bij Saoedi-Arabie en nu Australie. Ook bij The Socceroos staat Van Bommel er goed op. De spelers roemen zijn inbreng tijdens trainingen en tactische besprekingen.”