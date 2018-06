0 SHARES Delen Tweet

Justin Kluivert is al medisch gekeurd door AS Roma maar toch is zijn komst nog niet openbaar gemaakt. De reden hiervoor is Hakim Ziyech.

Waar AS Roma de medische keuring van Kluivert uitgebreid deelde, daar bleef het nadien stil. ASRomalive weet waarom dat is. De Italiaanse club wil immers ook teamgenoot Ziyech aantrekken en het is de intentie om beide spelers tegelijkertijd te presenteren.

Dat zou betekenen dat de presentatie nog even op zich laat wachten. Ziyech is immers momenteel actief op het WK met Marokko, met wie de middenvelder sowieso nog twee groepswedstrijden moet afwerken. Ajax en Roma zijn ook nog in gesprek over een tweede deal.