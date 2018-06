0 SHARES Delen Tweet

In de winterstop van het vorige seizoen was Newcastle United zeer concreet om aanvaller Nicolai Jorgensen over te nemen van Feyenoord. Tot een akkoord kwam het niet, maar toch zijn de Engelsen hem nog niet vergeten.

De goalgetter maakte gisteren geen beste beurt op het wereldkampioenschap in Rusland in de wedstrijd tussen Denemarken en Peru, maar dat heeft de scouts van de Magpies klaarblijkelijk niet beïnvloed. Volgens het medium The Chronicle wil oefenmeester Rafa Benitez de spits nog altijd maar al te graag hebben. Dan zal hij echter wel flink zijn portemonnee moeten trekken, want de Deen zou nog steeds 25 miljoen euro moeten kosten.

Wordt dat bedrag daadwerkelijk betaald door Newcastle, dan verwordt Jörgensen gelijk ook tot de duurste Feyenoorder aller tijden. De centrumaanvaller zal overigens geen beslissing nemen over zijn toekomst terwijl hij actief is op het WK. Binnenkort neemt hij het in de groepsfase nog op tegen Australië en Frankrijk en later volgt er mogelijk ook nog een knock-outduel. Pas daarna gaat hij zich buigen over de vraag: wat te doen in de zomertransferperiode?