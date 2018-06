0 SHARES Delen Tweet

FC Barcelona zou al een paar keer met Ajax hebben gesproken over een mogelijke overgang van Frenkie de Jong. Tot een akkoord kwam hiet nog niet. Nu willen ze een ‘geheim wapen’ inzetten om de transfer toch goed te laten slagen.

Het dagblad schrijft dat de kampioen van LaLiga contact op heeft genomen met zaakwaarnemer Rob Jansen, die moet bemiddelen in onze hoofdstad. De desbetreffende spelersagent onderhoudt goede contacten met directeur spelerszaken Marc Overmars en algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax, en zou wat dat betreft dus wel wat kunnen betekenen voor de werkgever van Lionel Messi en Luis Suárez. Er is behoorlijk wat overredingskracht nodig, want vooralsnog zien de Amsterdammers het niet zitten om hun spelmaker te verkopen.

Barça heeft nog steeds 25 miljoen euro over voor zijn diensten, waar Ajax naar verluidt ongeveer 50 miljoen euro vraagt. Er zit een gapend gat tussen vraag en aanbod en het lijkt erop dat de grootmacht uit Catalonië gewoonweg met een beter bod moet komen alvorens men de gesprekken weer op kan starten. De Jong zelf voelt wel wat voor een verhuizing naar Spanje.