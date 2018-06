0 SHARES Delen Tweet

Lange tijd leek het erop dat Hakim Ziyech naar AS Roma zou vertrekken maar nu lijken de kaarten heel anders te leggen. Misschien ligt zijn toekomst wel in de Engelse Premier League.

De Engelse krant The Daily Star weet dat zaakwaarnemer Mustapha Nakhli onlangs gespot is in Groot-Brittannië. Liverpool zou concreet in de markt zijn voor de middenvelder, voor wie Ajax vermoedelijk meer dan 40 miljoen euro vraagt. Aanvankelijk waren de Reds vergevorderd in onderhandeling met Nabil Fekir van Olympique Lyon, maar die kwam om een mysterieuze reden niet door de medische keuring bij de verliezend Champions League-finalist van het afgelopen seizoen.

Er zijn verschillende teams die Ziyech wel willen overnemen van Ajax, maar de vraagprijs van de Amsterdammers is vooralsnog een sta-in-de-weg. SL Benfica, Olympique Lyon, Borussia Dortmund en AS Roma zijn volgens het bovengenoemde medium in de race, maar voor die clubs is het niet makkelijk om eventjes 40 miljoen euro neer te tellen voor de international van Marokko.