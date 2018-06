0 SHARES Delen Tweet

Ajax gaat alles op alles zetten om de selectie een impuls te geven met een speler uit de Engelse Premier League. Tot op heden zijn er nog net echte grote spelers aangetrokken en daar moet nu spoedig verandering in komen.

De Telegraaf benadrukt vandaag echter dat directeur spelerszaken Marc Overmars alles in het werk stelt om Dusan Tadic naar de Johan Cruijff ArenA te halen. De technisch begaafde voetballers is momenteel aanwezig op het wereldkampioenschap in Rusland met zijn land Servië en won gisteren met 1-0 van Costa Rica. Tijdens het prestigieuze eindtoernooi zal zijn transfer sowieso niet afgerond worden, dus in onze hoofdstad moet men nog enkele weken geduld bewaren.

Het is natuurlijk de vraag of deze deal er überhaupt doorheen zal komen. Naar verluidt vraagt Southampton namelijk sowieso meer dan 15 miljoen euro voor de handtekening van de multifunctionele voetballer. Daarnaast verdient hij bij de Saints ongeveer 4 miljoen euro per jaar, een salaris dat Ajax hem niet kan bieden. Dit kan echter opgelost worden door hem een enorme tekenbonus voor te schotelen.