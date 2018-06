0 SHARES Delen Tweet

Marcel Ritzmaier keert terug naar Oostenrijk en gaat daar spelen voor Wolfsberger AC. Dit maakte de club zelf bekend via haar digitale huis.

Ritzmaier kwam begin 2010 in de jeugdopleiding van PSV. De middenvelder kwam uiteindelijk tot negen wedstrijden voor PSV in de Eredivisie. Na uitleenbeurten aan SC Cambuur, NEC en Go Ahead Eagles speelde de Oostenrijker afgelopen seizoen voor Jong PSV in de Jupiler League. Ritzmaier vertrekt transfervrij uit Eindhoven, omdat zijn aflopende contract niet werd verlengd.