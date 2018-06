0 SHARES Delen Tweet

De Graafschap wil een poging wagen om Hidde Jurjus terug te halen naar de het oude nest. Hij is overbodig geworden bij PSV.

‘Trainer Henk de Jong sprak maandag met de goalie, die op dit moment bij PSV geen uitzicht op speeltijd heeft’, opent het Eindhovens Dagblad over Jurjus (24). ‘Daarbij is het scenario van een eventuele comeback op De Vijverberg besproken. PSV, De Graafschap en de keeper houden de kaarten nog even tegen de borst, maar het is een scenario waar velen al rekening mee hadden gehouden. Als het uitkomt, zal het waarschijnlijk uitdraaien op een huurovereenkomst.’

‘Jurjus kwam in de zomer van 2016 voor ongeveer een half miljoen euro over van De Graafschap naar PSV, maar kon Jeroen Zoet en de tweede keepers Remko Pasveer en Eloy Room niet bedreigen. Hij keepte in zijn eerste seizoen in Eindhoven iets meer dan drie handen vol wedstrijden bij Jong PSV en het jaar erop werd hij uitgeleend aan de Kerkradenaren.’