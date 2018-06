0 SHARES Delen Tweet

Mocht de transfer van Dusan Tadic naar Ajax doorgaan dan pikt FC Twente hier ook nog een graantje van mee. Er zou namelijk een akkoord zijn tussen Ajax en Southampton over een overgang.

De transfersom zou zo’n 17,1 miljoen euro bedragen, en dat is ook goed nieuws voor FC Twente. De Tukkers bedongen bij de verkoop van Tadic in 2014, voor zo’n 14 miljoen euro, namelijk het recht op een doorverkooppercentage van 15% over de door Southampton geboekte winst.

Het zou in dat geval om een fraaie 600.000 euro voor Twente, dat het geld goed kan gebruiken, gaan.